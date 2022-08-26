«Был завербован и дал расписку о сотрудничестве»: ФСБ задержала агента украинской разведки в Курской области

ФСБ задержала в Курской области гражданина Украины, которого подозревают в причастности к сбору и передаче сведений о военных объектах. Отмечается, что злоумышленник был агентом Главного управления разведки Министерства обороны Украины. В ФСБ сообщили, что у подозреваемого изъяли специальную аппаратуру и литературу по разведывательно-диверсионной деятельности. В ходе допроса он заявил, что был завербован украинскими спецслужбами ещё в 2018 году.

Сотрудники ФСБ задержали в Курской области гражданина Украины, подозреваемого в причастности к сбору и передаче информации об объектах Минобороны России для их дальнейшего использования против безопасности РФ. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ («Шпионаж»).

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в результате проведения оперативно-разыскных мероприятий пресечена противоправная деятельность жителя города Курска — гражданина Украины, являющегося агентом Главного управления разведки Министерства обороны Украины», — говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ.

Там сообщили, что по месту проживания подозреваемого были изъяты специальные технические средства, переданные ему украинской спецслужбой.

«В персональном компьютере и мобильном телефоне обнаружена специальная литература по снайперской подготовке, выживанию, партизанской войне, разведывательно-диверсионной деятельности и работе спецслужб», — уточнили в ФСБ.

В ходе допроса, фрагмент которого был обнародован, задержанный рассказал ряд подробностей работы на украинские спецслужбы. Он заявил, что его завербовали ещё в феврале 2018 года «на компрометирующих условиях».

«Через пару дней я уже был завербован им и дал расписку о сотрудничестве с информационным агентством Украины, о получении псевдонима Альтендорф и о получении первых денежных средств на текущие расходы», — сказал задержанный.

По его словам, сбор информации о российских офицерах, об их семьях и жилищах проводился под предлогом изготовления мебели.

Сотрудники ФСБ задержали в Курске агента украинской разведки

Накануне, 25 августа, ФСБ сообщила о задержании в Калининграде гражданина РФ, который намеревался совершить диверсионно-террористические акции на объектах Балтийского флота и в аэропорту Храброво.

По данным ведомства, задержанный был приверженцем международной террористической организации «Азов»* и действовал по указанию координаторов группировки. После осуществления задуманного он намеревался покинуть территорию России.

В тайнике были найдены самодельное взрывное устройство мощностью около 5 кг в тротиловом эквиваленте и компоненты для изготовления СВУ. Также обнаружены переписка с активными участниками «Азова», которая изобличает его преступные намерения, агитационная литература и символика запрещённой организации. Злоумышленник дал признательные показания.

На прошлой неделе ФСБ сообщила о задержании агента Службы безопасности Украины в Краснодаре. Как заявили в ведомстве, злоумышленник проводил инициативный сбор и передачу информации украинской стороне. В частности, он за денежное вознаграждение передавал за рубеж сведения, которые могли быть использованы против безопасности страны. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»).

В конце марта сообщалось о задержании в Москве агента СБУ, который наблюдал за работавшими в РФ украинскими журналистами и политологами, а также пытался получить доступ к информации о военнослужащих, принимающих участие в спецоперации на Украине.

Тогда же ФСБ сообщила о задержании жителя Хабаровска, пытавшегося продать представителям спецслужб Украины «информацию ограниченного доступа», которая могла быть использована в том числе для совершения диверсионных акций. Работа силовиков помешала осуществить эти планы.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.