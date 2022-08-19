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«За денежное вознаграждение передавал сведения»: ФСБ сообщила о задержании агента СБУ в Краснодаре

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Сергей Гусаров
В Краснодаре задержан агент СБУ, который проводил инициативный сбор и передачу информации украинской стороне. Как отметили в ФСБ России, злоумышленник за деньги незаконно получал и передавал за рубеж сведения, которые могут быть использованы против Российской Федерации. В УФСБ по Москве и Подмосковью также рассказали о предупреждении трём жителям столичного региона, которые переводили деньги украинскому фонду, помогающему ВСУ беспилотниками и тепловизорами. В ведомстве отметили, что помощь подобным организациям создаёт условия для госизмены.

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала в Краснодаре агента Службы безопасности Украины (СБУ), который передавал информацию Киеву.

Как говорится в сообщении Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ, задержанный с поличным агент СБУ под псевдонимом Арчи проводил инициативный сбор и передачу информации украинской стороне.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий выявлено, что россиянин установил контакт с представителями СБ Украины и по их заданию за денежное вознаграждение незаконно получал и передавал за рубеж сведения, которые могут быть использованы против безопасности Российской Федерации», — говорится в сообщении ЦОС ФСБ.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК России («Государственная измена»).

Ранее ФСБ сообщала о двух аналогичных инцидентах. 25 марта служба заявила о задержании агента СБУ, который шпионил за украинскими журналистами и политологами, работавшими в РФ, а также пытался добыть информацию о военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине.

По данным ведомства, задержанный родился в Харькове, у него двойное гражданство — Украины и Польши. В ФСБ уточнили, что мужчина в 2019 году приехал в Москву и поступил в один из ведущих вузов на факультет политологии с целью расширить «возможности для шпионажа».

Задержанный признался в сотрудничестве с СБУ, а также рассказал об обстоятельствах своей вербовки и характере выполняемых заданий. Кроме того, он сообщил силовикам, что во время обучения в варшавской Академии военного искусства он сотрудничал с Агентством разведки Польши, предоставляя информацию о студентах из Белоруссии и Украины.

В тот же день ФСБ сообщила о задержании жителя Хабаровска, который, по данным ведомства, пытался продать представителям спецслужб Украины «информацию ограниченного доступа». Как уточнили в ФСБ, у злоумышленника был доступ к подобным сведениям и, преследуя корыстный умысел, он обратился в украинскую спецслужбу с предложением направить эти данные в обмен на денежное вознаграждение.

Также на russian.rt.com При попытке получения данных о военнослужащих: ФСБ задержала в Москве агента СБУ за шпионаж

По данным российских спецслужб, данные могли быть использованы в ущерб безопасности РФ, в том числе для совершения диверсионных акций. В ведомстве подчеркнули, что злоумышленнику не удалось реализовать свои планы.

Предупреждения от ФСБ РФ

В УФСБ по Москве и Подмосковью 19 августа заявили, что трёх жителей Московского региона уличили в переводах денег украинскому фонду «Вернись живым», помогающему ВСУ беспилотниками и тепловизорами.

Им объявлено официальное предупреждение о том, что их действия создают условия для совершения преступления, классифицируемого как госизмена.

«С учётом того, что действия указанных российских граждан, связанные с оказанием финансовой помощи иностранной организации, деятельность которой направлена против безопасности России, создают условия для совершения преступления, предусмотренного статьёй 275 УК России, им объявлено официальное предостережение», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

4 июля в УФСБ по Москве и Подмосковью также предостерегла  россиянина, который переводил деньги фонду «Вернись живым».

Напомним, что в конце февраля Генеральная прокуратура РФ предупредила об ответственности за помощь другим государствам, если речь идёт о вреде безопасности России. 

«По каждому факту оказания финансовой и иной помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, будет дана правовая оценка», — заявили в ведомстве.

В сообщении Генпрокуратуры также отмечалось, что наказание по статье за госизмену подразумевает лишение свободы на срок до 20 лет.

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