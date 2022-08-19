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УФСБ: трёх жителей Московского региона уличили в переводах денег украинскому фонду

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Трёх жителей Московского региона уличили в переводах денег украинскому фонду, помогающему ВСУ беспилотниками и тепловизорами.
УФСБ: трёх жителей Московского региона уличили в переводах денег украинскому фонду
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении УФСБ по Москве и Подмосковью.

«С учетом того, что действия указанных российских граждан, связанные с оказанием финансовой помощи иностранной организации, деятельность которой направлена против безопасности России, создают условия для совершения преступления, предусмотренного статьей 275 УК России, им объявлено официальное предостережение», — добавляется в сообщении.

В июле сотрудники УФСБ по Москве и Московской области выявили россиянина, который перевёл деньги зарегистрированному на Украине фонду «Вернись живым».

Ему также было объявлено предостережение.

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