Сотрудники ФСБ задержали в Курске агента украинской разведки
Отмечается, что мужчину подозревают в причастности к сбору и передаче по заданию иностранной разведки сведений о военных объектах для использования их против безопасности России.
«По месту его проживания изъяты специальные технические средства, переданные ему украинской спецслужбой», — говорится в сообщении ФСБ.
В компьютере и мобильном телефоне задержанного хранилась литература по специальной подготовке, ведению партизанской войны, а также разведывательно-диверсионной деятельности.
Ранее в ФСБ сообщили о задержании в Калининграде сторонника «Азова»*, который планировал устроить теракт на ряде объектов Балтийского флота и аэропорта Храброво.
* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.