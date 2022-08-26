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Сотрудники ФСБ задержали в Курске агента украинской разведки

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Сотрудники ФСБ России задержали в Курске гражданина России — сотрудника украинской разведки, который вёл наблюдение за военными объектами. В Центре общественных связей ведомства добавили, что у задержанного изъяли специальную аппаратуру и литературу по разведывательно-диверсионной деятельности.

Отмечается, что мужчину подозревают в причастности к сбору и передаче по заданию иностранной разведки сведений о военных объектах для использования их против безопасности России.

«По месту его проживания изъяты специальные технические средства, переданные ему украинской спецслужбой», — говорится в сообщении ФСБ.

В компьютере и мобильном телефоне задержанного хранилась литература по специальной подготовке, ведению партизанской войны, а также разведывательно-диверсионной деятельности.

Ранее в ФСБ сообщили о задержании в Калининграде сторонника «Азова»*, который планировал устроить теракт на ряде объектов Балтийского флота и аэропорта Храброво.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.

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