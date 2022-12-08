Передавали данные за рубеж: ФСБ сообщила о задержании двух жителей Севастополя по подозрению в шпионаже

Два жителя Севастополя задержаны по подозрению в шпионаже в пользу СБУ, заявили в ФСБ России. По данным ведомства, один из задержанных был завербован украинской спецслужбой и передавал за рубеж данные о расположении российских военных объектов. По данным следствия, позднее он привлёк к деятельности своего знакомого, который собирал и передавал иностранной спецслужбе сведения об объектах ФСБ России.

Федеральная служба безопасности России задержала двух граждан РФ, подозреваемых в шпионаже в интересах Службы безопасности Украины.

По данным ведомства, один из задержанных — сторонник украинской идеологии, которого в 2016 году завербовала СБУ.

Как уточнили в ФСБ, после начала специальной военной операции на Украине злоумышленник за денежное вознаграждение передавал за рубеж данные о расположении объектов Минобороны РФ, что могло быть использовано против безопасности страны и обороноспособности государства.

Также уточняется, что впоследствии злоумышленник по заданию кураторов из СБУ привлёк к противоправной деятельности своего знакомого, ещё одного жителя Севастополя. Тот, в свою очередь, собирал и передавал иностранной спецслужбе через интернет-мессенджер данные об объектах ФСБ России.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ («Государственная измена»). Суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

Два жителя Севастополя задержаны по подозрению в шпионаже в пользу СБУ

ФСБ систематически сообщает о предотвращении диверсионно-террористических актов и задержании лиц, причастных к шпионажу в интересах украинских спецслужб.

В конце ноября в ведомстве рассказали о предотвращении серии терактов в местах массового пребывания граждан на территории Запорожской области. В ходе этой работы в Мелитополе были задержаны трое граждан Украины, которые следовали к месту закладки взрывного устройства на одном из рынков города.

Двое из задержанных признались, что действовали по заданию украинских спецслужб с целью устрашения мирного населения. В автомобиле задержанных найдены компоненты самодельной бомбы и электродетонаторы. Кроме того, в квартирах подозреваемых нашли два пистолета с боеприпасами и гранату с запалом.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела за подготовку терактов и незаконный оборот огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Также по теме «Задержаны трое граждан Украины»: ФСБ предотвратила серию терактов в людных местах Запорожской области Украинцы, ранее судимые за совершение тяжких преступлений на территории Украины, готовили серию терактов в местах массового пребывания...

Ранее в том же месяце ФСБ сообщила о предотвращении попытки диверсии на военных и энергетических объектах Воронежской области. По данным ведомства, соответствующие планы выстроили члены законспирированной ячейки сторонников украинской националистической идеологии.

Как заявили в ФСБ, руководителя группы и его двух сообщников ликвидировали в момент извлечения ими содержимого заранее оборудованного тайника. В ведомстве уточнили, что злоумышленники оказали вооружённое сопротивление при задержании и были уничтожены ответным огнём.

В начале ноября на территории Херсонской области была вскрыта и пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы СБУ. Злоумышленники планировали теракты в отношении высокопоставленных членов военно-гражданской администрации.

В результате работы ФСБ выявлены и задержаны девять граждан Украины, их кураторы находятся за рубежом. У задержанных было изъято более 5 кг взрывчатки, электродетонаторы, исполнительные устройства, три готовых к применению самодельных взрывных устройства, гранаты, стрелковое оружие и боеприпасы, а также специальные средства разведки.

Кроме того, обнаружен и обезврежен заминированный автомобиль, который диверсанты планировали применить при покушении на сотрудников администрации.

Помимо этого, ранее в том же месяце в Крыму была предотвращена диверсия на объекте энергетической инфраструктуры, подготовкой которой занимались украинские спецслужбы.

В ходе работы ФСБ задержан завербованный СБУ гражданин Украины, у которого изъяты три взрывных устройства фугасного типа и инструкции по их использованию. По оценкам энергетиков, в случае реализации планов злоумышленника без электроэнергии остались бы более 5 тыс. потребителей, в том числе объекты социально значимой инфраструктуры Крыма.