«Задержаны трое граждан Украины»: ФСБ предотвратила серию терактов в людных местах Запорожской области

Украинцы, ранее судимые за совершение тяжких преступлений на территории Украины, готовили серию терактов в местах массового пребывания граждан на территории Запорожской области, сообщили в ФСБ. Силовики задержали злоумышленников при следовании к месту закладки взрывного устройства на одном из рынков Мелитополя. В ходе обыска были изъяты компоненты СВУ, пистолеты и граната. Кроме того, была задержана их сообщница. В отношении украинских граждан возбуждены уголовные дела о подготовке терактов и незаконном обороте огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили серию терактов, которые готовились по заданию спецслужб Украины, в местах массового пребывания граждан на территории Запорожской области. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

«В Мелитополе задержаны трое граждан Украины при следовании к месту закладки взрывного устройства на одном из рынков города. Двое из них, ранее судимые за совершение тяжких преступлений на территории Украины, дали признательные показания, что действовали по заданию украинских спецслужб с целью устрашения мирного населения Запорожской области», — говорится в сообщении.

Отмечается, что из автомобиля задержанных изъяты компоненты самодельного взрывного устройства на основе пластита и электродетонаторы. При обыске в квартирах были обнаружены два пистолета с боеприпасами, граната с запалом.

Злоумышленников доставили в Москву, их личности не разглашаются в интересах следствия. Следственные органы возбудили в отношении трёх украинских граждан уголовные дела о подготовке терактов и незаконном обороте огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Как рассказали задержанные, ранее они на территории Украины совершили грабёж, после чего сотрудник СБУ предложил «отмазать» их от уголовного наказания взамен на осуществление диверсий. По словам одного из злоумышленников, им поручили устроить взрыв в людном месте в Мелитополе.

Сотрудник СБУ вышел на готовивших теракты в Запорожской области с предложением «отмазать» от ранее совершённого грабежа

Противодействие террористической деятельности Украины

24 ноября в Волгоградской области был предотвращён теракт на газопроводе «Южный поток», по которому газ поставляется в Турцию и Европу. Как сообщали в ФСБ, диверсию готовили члены законспирированной ячейки сторонников украинской националистической идеологии, которых задержали сотрудники ФСБ. У злоумышленников нашли магнитные мины, взрыватели замедленного действия, а также координаты места подрыва. Возбуждены уголовные дела по ст. 30, 205 (приготовление к террористическому акту), 205.4 («Организация террористического сообщества и участие в нём»), 222.1 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устрoйств»).

8 ноября в Херсонской области силовики пресекли деятельность диверсионно-разведывательной группы СБУ. Были задержаны девять граждан Украины, у которых изъяли свыше 5 кг пластита, электродетонаторы, исполнительные устройства. Также было изъято три готовых к использованию самодельных взрывных устройства, стрелковое оружие и боеприпасы, спецсредства разведки.

При этом их кураторы — сотрудники СБУ Самир Шукюров, Виктор Хомяк и Дмитрий Сидей — находятся за пределами РФ. Заведено дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 361 УК РФ («Акт международного терроризма»).

2 ноября ФСБ предотвратила диверсию украинских спецслужб на объекте энергетической инфраструктуры в Крыму. В результате оперативно-разыскных мероприятий был задержан гражданин Украины 1978 года рождения, завербованный СБУ. У него были изъяты три взрывных устройства фугасного типа, инструкции по их использованию и схема расположения опор ЛЭП в одном из районов Крыма.

28 октября была задержана группа из четырёх человек, планировавших теракт на одном из административных объектов в Ставропольском крае. Задержанные были сторонниками идеологии украинских националистических организаций. В результате обыска мест их проживания и тайника найдено огнестрельное оружие, взрывные устройства и компоненты для изготовления зажигательной смеси.

24 октября был задержан 20-летний мужчина по подозрению в финансировании НВФ «Исламский батальон «Крым». Также было возбуждено уголовное дело в отношении украинца Наримана Билялова, известного также как Иса Акаев, который организовал это незаконное вооружённое формирование с целью нарушения территориальной целостности России. С июня 2014 года по настоящее время, руководя батальоном, он принимает непосредственное участие в боевых действиях против ВС РФ. Билялов объявлен в международный розыск.