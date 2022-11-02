«Изъято три взрывных устройства фугасного типа»: ФСБ предотвратила диверсию спецслужб Украины на энергообъекте в Крыму

Гражданин Украины, завербованный СБУ, собирался устроить подрыв линии электропередачи в Крыму. У него изъяли три взрывных устройства фугасного типа. Как отметили в ФСБ, в случае повреждения ЛЭП без электричества остались бы более 5 тыс. жителей Крымского полуострова. В отношении агента СБУ возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к диверсии» и «Незаконный оборот взрывчатых веществ». Также проверяется его причастность к совершению иных преступлений на территории РФ.

Федеральная служба безопасности задержала агента СБУ, планировавшего устроить диверсию по заданию украинских спецслужб на объекте энергетической инфраструктуры в Крыму, сообщает Центр общественных связей ФСБ.

«В результате проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий задержан гражданин Украины 1978 года рождения, завербованный СБУ, у которого изъяты три взрывных устройства фугасного типа, инструкции по их использованию и схема расположения опор ЛЭП в одном из районов Крыма», — говорится в сообщении.

В ведомстве со ссылкой на специалистов-энергетиков отметили, что в случае повреждения линий электропередачи без света остались бы более 5 тыс. потребителей, в том числе объекты социально значимой инфраструктуры полуострова.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к диверсии» и «Незаконный оборот взрывчатых веществ», а также проверяется его причастность к совершению иных преступлений на территории РФ.

28 октября сотрудники ФСБ задержали группу из четырёх человек, планировавших теракт на одном из административных объектов в Ставропольском крае. Злоумышленники были сторонниками идеологии украинских националистических организаций. В результате обыска мест их проживания и тайника найдены огнестрельное оружие, взрывные устройства и компоненты для изготовления зажигательной смеси.

24 октября было возбуждено уголовное дело в отношении 57-летнего гражданина Украины Наримана Билялова, известного также как Иса Акаев. Он организовал незаконное вооружённое формирование «Исламский батальон «Крым» с целью нарушения территориальной целостности России. С июня 2014 года по настоящее время, руководя батальоном, он принимает непосредственное участие в боевых действиях против ВС РФ. Билялов объявлен в международный розыск.

Также был задержан 20-летний мужчина по подозрению в финансировании НВФ «Исламский батальон «Крым».

Кроме того, в этот день в Пятигорске сотрудники ФСБ задержали сторонников запрещённой организации «Исламское государство»*, готовивших взрыв в отделе полиции. Злоумышленниками оказались граждане республик Центрально-Азиатского региона. У них нашли компоненты и поражающие элементы для самодельных бомб, а также переписку с другими участниками террористической организации, изобличающую их намерения.

12 октября была предотвращена подготовка украинскими спецслужбами диверсионно-террористического акта на одном из транспортно-логистических терминалов в Брянске. Силовики задержали гражданина Украины 1967 года рождения, который по заданию СБУ прибыл из Киева транзитом через Эстонию в одну из приграничных областей РФ. Задержанный под контролем специалиста-взрывотехника украинской спецслужбы осуществил сборку СВУ.

Ещё один теракт сотрудники ФСБ предотвратили в этот день в Московском регионе. Был задержан гражданин Украины 1972 года рождения, который по заданию СБУ доставил в Россию из Киева транзитом через Эстонию ПЗРК «Игла» для подготовки терактов, а также подобрал место их конспиративного хранения.

22 сентября был предотвращён подготовленный СБУ теракт на объекте нефтегазового комплекса, осуществляющего поставки в Турцию и Европу. Исполнителем преступления должен был стать россиянин 1978 года рождения. Его задержали при изъятии из тайника двух самодельных кумулятивных взрывных устройств большой мощности. У него также были обнаружены переписка с куратором из СБУ, инструкции по переводу денежных средств, а также координаты предполагаемого места взрыва.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.