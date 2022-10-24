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Организатор украинского нацбатальона «Крым» объявлен в международный розыск

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Организатор украинского нацбатальона «Крым» Нариман Билялов, известный также как Иса Акаев, объявлен в международный розыск.
Организатор украинского нацбатальона «Крым» объявлен в международный розыск
  • РИА Новости

Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе крымского управления ФСБ.

Ранее в Крыму возбудили дело в отношении гражданина Украины, создавшего незаконное вооружённое формирование (НВФ) «Исламский батальон «Крым».

Как информировал «Крыминформ», 57-летний гражданин выехал с Крымского полуострова в марте 2014 года и создал на Украине НВФ с целью нарушения территориальной целостности России.

В сентябре в Крыму ФСБ задержала мужчину, подозреваемого в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. По данным следствия, в групповом чате в Telegram он писал комментарии с угрозами расправы над военнослужащими ВС РФ, участвующими в специальной операции на Украине. Возбуждено уголовное дело.

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