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В Крыму возбудили дело против создавшего НВФ «Исламский батальон «Крым»

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В Крыму возбудили дело в отношении гражданина Украины, создавшего незаконное вооружённое формирование (НВФ) «Исламский батальон «Крым».
В Крыму возбудили дело против создавшего НВФ «Исламский батальон «Крым»
  • РИА Новости

Об этом сообщает УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

«Ему вменяется организация незаконного вооружённого формирования или участие в нём, а равно участие в вооружённом конфликте или военных действиях в целях, противоречащих интересам Российской Федерации (ч. 1 ст. 208 УК России)», — цитирует заявление РИА Новости.

По имеющимся у спецслужбы данным, что В марте 2014 года 57-летний гражданин покинул Крым и отправился на Украину, где и создал группировку, целью которой являлось и является нарушение территориальной целостности России. С июня 2014 года и до настоящего момент организатор НВФ руководит батальоном и принимает участие в боях против ВС России.

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