Узнать больше

ФСБ: гражданин Украины задержан за финансирование нацбатальона «Крым»

Короткая ссылка
ФСБ сообщила о задержании гражданина Украины по подозрению в финансировании незаконного вооружённого формирования «Исламский батальон «Крым».
ФСБ: гражданин Украины задержан за финансирование нацбатальона «Крым»
  • РИА Новости

«Задержан гражданин Украины, подозреваемый в финансировании незаконного вооружённого формирования», — цитирует ведомство РИА Новости.

В отношении 20-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 208 УК (финансирование незаконного вооружённого формирования).

Также в Крыму возбудили дело в отношении гражданина Украины, создавшего вооружённое формирование.

Организатор нацбатальона Нариман Билялов, известный также как Иса Акаев, объявлен в международный розыск.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить