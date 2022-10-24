ФСБ: гражданин Украины задержан за финансирование нацбатальона «Крым»

ФСБ сообщила о задержании гражданина Украины по подозрению в финансировании незаконного вооружённого формирования «Исламский батальон «Крым».

РИА Новости

«Задержан гражданин Украины, подозреваемый в финансировании незаконного вооружённого формирования», — цитирует ведомство РИА Новости. В отношении 20-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 208 УК (финансирование незаконного вооружённого формирования). Также в Крыму возбудили дело в отношении гражданина Украины, создавшего вооружённое формирование. Организатор нацбатальона Нариман Билялов, известный также как Иса Акаев, объявлен в международный розыск.