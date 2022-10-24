ФСБ: гражданин Украины задержан за финансирование нацбатальона «Крым»
- РИА Новости
«Задержан гражданин Украины, подозреваемый в финансировании незаконного вооружённого формирования», — цитирует ведомство РИА Новости.
В отношении 20-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 208 УК (финансирование незаконного вооружённого формирования).
Также в Крыму возбудили дело в отношении гражданина Украины, создавшего вооружённое формирование.
Организатор нацбатальона Нариман Билялов, известный также как Иса Акаев, объявлен в международный розыск.