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ФСБ сообщила о задержании шестерых исламистов в Москве, Воронеже и Дагестане

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В ФСБ России сообщили о задержании шестерых участников религиозной экстремистской организации «Ат Такфир валь-Хиджра»* в Москве, Воронеже и Дагестане.
ФСБ сообщила о задержании шестерых исламистов в Москве, Воронеже и Дагестане
  • РИА Новости

«Пресечена преступная деятельность ячейки международной религиозной экстремистской организации «Ат Такфир Валь-Хиджра». На территории Москвы, Воронежа и Республики Дагестан задержаны шесть участников экстремистской организации», — приводит сообщение РИА Новости.

По данным ведомства, задержанные проводили в Московском регионе собрания, вербовали новых участников.

В ходе обысков в местах проживания задержанных обнаружили религиозную литературу экстремистского содержания.

Возбуждено уголовное дело об участии в деятельности экстремистской организации.

Ранее ФСБ задержала в Пятигорске сторонников «Исламского государства»** за подготовку взрыва в отделе полиции.

* «Ат-Такфир валь-Хиджра» — религиозное объединение, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 15.09.2010)

** «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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