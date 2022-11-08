«Задержаны девять граждан Украины»: ФСБ предотвратила готовившийся СБУ теракт против чиновников Херсонской области

В Херсонской области предотвращён теракт против сотрудников местной администрации, заявили в ФСБ. В ведомстве рассказали о задержании девяти граждан Украины, готовивших теракт под кураторством СБУ. У задержанных изъяты стрелковое оружие, гранаты, компоненты для самодельных взрывных устройств и готовые бомбы. Возбуждено уголовное дело об акте международного терроризма.

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России пресекла деятельность диверсионно-разведывательной группы Службы безопасности Украины (СБУ) в Херсонской области, сообщает Центр общественных связей ведомства.

«Выявлены и задержаны девять граждан Украины, а их кураторы — сотрудники СБУ Самир Шукюров, Виктор Хомяк и Дмитрий Сидей — скрываются за пределами Российской Федерации», — говорится в сообщении ЦОС ФСБ.

У задержанных изъято более 5 кг пластита, электродетонаторы, исполнительные устройства, а также три готовых к применению самодельных взрывных устройства, гранаты, стрелковое оружие, боеприпасы и специальные средства разведки. Кроме того, обнаружен и обезврежен заминированный автомобиль, с помощью которого диверсанты намеревались совершить покушение на сотрудников администрации.

Заведено дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 361 УК РФ («Акт международного терроризма»).

Отметим, что российские спецслужбы систематически сообщают о случаях предотвращения терактов, планировавшихся на территории России сторонниками украинских запрещённых организаций или готовившихся под контролем спецслужб Украины.

В начале ноября в ФСБ заявили о предотвращении диверсии украинских спецслужб на объекте энергетической инфраструктуры в Крыму.

Как заявили в ведомстве 2 ноября, в результате оперативно-разыскных мероприятий был задержан гражданин Украины 1978 года рождения, завербованный СБУ. У него изъяли три взрывных устройства фугасного типа, инструкции по их использованию и схему расположения опор ЛЭП в одном из районов Крыма.

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ФСБ привела оценку специалистов-энергетиков, по мнению которых в случае реализации планов диверсии без электроэнергии остались бы более 5 тыс. потребителей, в том числе объекты социально значимой инфраструктуры полуострова.

За несколько дней до этого, 28 октября, в ФСБ заявили о задержании в Ставропольском крае группы из четырёх сторонников украинских националистических организаций, которые планировали теракт на одном из административных объектов региона.

Из оборудованного злоумышленниками тайника изъяты огнестрельное оружие, взрывные устройства, компоненты для изготовления зажигательной смеси и самодельных взрывных устройств, а также методическая литература по организации массовых беспорядков.

Также по теме Изъяты взрывные устройства: ФСБ задержала пособников украинских националистов за подготовку теракта на Ставрополье ФСБ РФ сообщила о задержании группы из четырёх человек, планировавших теракт на одном из административных объектов в Ставропольском...

12 октября была предотвращена подготовка украинскими спецслужбами диверсионно-террористического акта на одном из транспортно-логистических терминалов в Брянске. Силовики задержали гражданина Украины 1967 года рождения, который по заданию СБУ прибыл из Киева транзитом через Эстонию в одну из приграничных областей РФ. Задержанный под контролем специалиста-взрывотехника украинской спецслужбы осуществил сборку СВУ.

В тот же день стало известно, что ещё один теракт сотрудники ФСБ предотвратили в Московском регионе. Был задержан гражданин Украины 1972 года рождения, планировавший теракт.

По данным ФСБ, задержанный по заданию СБУ доставил в Россию из Киева транзитом через территорию Эстонии переносные зенитные ракетные комплексы «Игла» и подобрал место конспиративного хранения этого оружия.

В результате обысков у злоумышленника нашли две «Иглы» и средства связи, подтверждающие его преступные действия и контакты с сотрудниками СБУ.

Кроме того, 12 сентября ФСБ сообщила о пресечении серии терактов в отношении представителей администрации Херсонской области и членов правительства Крыма.

В ходе этой работы российские спецслужбы выявили сотрудника СБУ, который руководил деятельностью завербованных им людей. В результате были получены сведения о планируемой украинской стороной операции, установлены и задержаны непосредственные исполнители и пособники.