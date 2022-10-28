Изъяты взрывные устройства: ФСБ задержала пособников украинских националистов за подготовку теракта на Ставрополье

ФСБ РФ сообщила о задержании группы из четырёх человек, планировавших теракт на одном из административных объектов в Ставропольском крае. По данным ведомства, злоумышленники являются сторонниками украинских националистических организаций. В результате обыска мест их проживания и тайника найдено огнестрельное оружие, взрывные устройства и компоненты для изготовления зажигательной смеси.

В Ставропольском крае предотвращён теракт, заявили в Центре общественных связей ФСБ в пятницу, 28 октября. В рамках этой работы задержана группа из четырёх человек.

«В результате проведённого комплекса оперативно-разыскных мероприятий установлено, что, являясь сторонниками идеологии украинских националистических организаций, задержанные планировали совершить террористический акт на одном из административных объектов региона», — говорится в сообщении ведомства.

Силовики помешали подозреваемым реализовать свой план. В результате обысков в местах жительства членов группы, а также оборудованного ими тайника изъяты огнестрельное оружие, взрывные устройства, компоненты для изготовления зажигательной смеси и самодельных взрывных устройств. Также обнаружена методическая литература по организации массовых беспорядков.

Возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). Подозреваемые задержаны и помещены под стражу.

ФСБ систематически сообщает о случаях предотвращения терактов, планировавшихся на территории России сторонниками украинских запрещённых организаций или готовившихся под контролем спецслужб Украины.

В частности, 12 октября ФСБ РФ сообщила о предотвращении диверсионно-террористических актов с применением высокоточного оружия в Московском регионе.

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Силовики задержали украинского гражданина, который по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) доставил в Россию из Киева транзитом через территорию Эстонии переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК) «Игла» для подготовки терактов, а также подобрал место их конспиративного хранения.

В ходе обысков у злоумышленника нашли две единицы ПЗРК «Игла» и средства связи, подтверждающие его преступные действия и контакты с сотрудниками СБУ.

В конце сентября ФСБ России сообщила о предотвращении теракта украинских спецслужб на объекте газовой инфраструктуры. Речь шла о части комплекса, поставляющего энергоносители из Турции в Европу.

По данным ФСБ, исполнителя готовившегося теракта завербовала СБУ. Злоумышленника задержали, когда он попытался забрать из тайника два самодельных кумулятивных взрывных устройства большой мощности.

Кроме того, 12 сентября ФСБ сообщила о пресечении серии терактов в отношении представителей администрации Херсонской области и членов правительства Крыма.

Сообщалось, что российские контрразведчики определили сотрудника СБУ, который руководил деятельностью завербованных им источников. В результате работы российских спецслужб были получены сведения о планируемой украинской стороной операции, установлены и задержаны непосредственные исполнители и пособники.

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Помимо этого, в конце августа ФСБ сообщила о предотвращении теракта, который планировал сторонник организации «Азов»*. Он намеревался провести ряд диверсионно-террористических акций в Калининградской области, в частности в отношении объектов Балтийского флота, российских военнослужащих и аэропорта Храброво.

По его адресу силовики нашли самодельное взрывное устройство, компоненты для изготовления бомб, а также переписку с другими членами запрещённой организации, указывающую на его преступные намерения. Задержанный дал признательные показания.

Также в августе ФСБ сообщила о задержании в Ставропольском крае жителя этого региона, причастного к деятельности экстремистской организации «Правый сектор»**.

По данным ведомства, задержанный планировал ряд поджогов зданий. В ходе обыска у него нашли компоненты для изготовления зажигательной смеси.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.

** «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).