Изъяты магнитные мины и взрыватели: ФСБ предотвратила попытку теракта украинских спецслужб на газопроводе «Южный поток»

ФСБ сообщила о предотвращении теракта на газопроводе «Южный поток». По данным ведомства, диверсию готовили украинские спецслужбы. В подготовке и ресурсном обеспечении теракта участвовали россияне, которых задержали сотрудники ФСБ. У злоумышленников нашли магнитные мины, взрыватели замедленного действия, а также координаты места подрыва. Возбуждены уголовные дела о приготовлении к теракту, об организации террористического сообщества и о незаконном приобретении взрывчатых веществ.

ФСБ России сообщила о предотвращении диверсионно-террористического акта на газопроводе «Южный поток», по которому осуществляются поставки энергоносителей в Турцию и Европу.

Как заявили в Центре общественных связей ФСБ, теракт готовили украинские спецслужбы. По данным ведомства, задержаны граждане России, причастные к подготовке и ресурсному обеспечению теракта.

У них изъяты четыре магнитные мины, 4 кг пластита, взрыватели замедленного действия, а также денежные средства в размере 593 тыс. рублей. Также найдены средства связи, содержащие переписку и переговоры с кураторами из числа сотрудников украинских спецслужб, инструкции по сборке взрывчатых устройств и передаче денег, а также координаты места подрыва в Волгоградской области.

Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело по статьям 30, 205 (приготовление к террористическому акту), 205.4 («Oрганизация террористического сooбщества и участие в нём»), 222.1 УК РФ («Нeзаконные приобретение, передача, cбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчaтых веществ или взрывных устрoйств»).

Днём ранее ФСБ сообщила о предотвращении теракта на военных и энергетических объектах на территории Воронежской области.

По данным ведомства, теракт планировали члены законспирированной ячейки сторонников украинской националистической идеологии. Отмечается, что силовики застали злоумышленников за попыткой извлечь содержимое подготовленного ими тайника. Готовившие теракт лица оказали вооружённое сопротивление сотрудникам ФСБ и были уничтожены ответным огнём.

Также на russian.rt.com «Изъято три взрывных устройства фугасного типа»: ФСБ предотвратила диверсию спецслужб Украины на энергообъекте в Крыму

По адресам проживания предполагаемых террористов найдены два готовых к применению самодельных взрывных устройства и компоненты для их изготовления, холодное и огнестрельное оружие, боеприпасы различного калибра, а также средства конспиративной связи.

В начале ноября ФСБ сообщила о предотвращении готовившейся украинскими спецслужбами диверсии на объекте энергетической инфраструктуры Крыма. В результате был задержан завербованный СБУ гражданин Украины 1978 года рождения.

У него изъяты три взрывных устройства фугасного типа, а также инструкции по их использованию и схема расположения ЛЭП в одном из районов Крыма.

ФСБ приводит точку зрения специалистов-энергетиков, по оценке которых, в случае повреждения отмеченных злоумышленником ЛЭП без электроэнергии остались бы более 5 тыс. потребителей, в том числе объекты социально значимой инфраструктуры полуострова.

В сентябре ФСБ сообщила о предотвращении попытки украинских спецслужб устроить диверсионно-террористический акт на объекте нефтегазового комплекса, осуществляющего поставки энергоносителей в Турцию и Европу.

Исполнителем этого преступления оказался гражданин России 1978 года рождения, завербованный на территории Украины сотрудниками СБУ. ФСБ задержала его при изъятии из тайника двух самодельных кумулятивных взрывных устройств большой мощности.

У него также обнаружены средства связи, содержащие переписку и переговоры с куратором из СБУ, инструкции по сборке взрывного устройства и переводу денежных средств, а также координаты места совершения подрыва.

Также задержаны ещё четыре пособника украинских спецслужб из числа российских граждан, обеспечивавшие подготовку диверсии.

Кроме того, в августе ФСБ сообщила о предотвращении ещё одного теракта на объекте нефтегазового комплекса, расположенного на территории Волгоградской области.

По данным ведомства, теракт готовили члены праворадикальной группировки. Они оказали вооружённое сопротивление и были нейтрализованы в ходе задержания при попытке подрыва нефтепровода. Сотрудники ФСБ изъяли на месте преступления самодельное взрывное устройство большой мощности, а также два травматических пистолета, переделанных под стрельбу боевыми патронами.