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ФСБ пресекла диверсию на военных и энергетических объектах Воронежской области

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RT
ФСБ России пресекла попытку диверсий на военных и энергетических объектах Воронежской области сторонниками украинских националистов. Главарь группировки и его сообщники уничтожены при попытке задержания, никто из гражданских и силовиков не пострадал.

«При попытке задержания главаря и двух его сообщников в момент извлечения ими средств террора из заранее оборудованного на окраине Воронежа тайника последние оказали вооружённое сопротивление сотрудникам ФСБ России и ответными действиями были уничтожены», — говорится в сообщении ЦОС ФСБ.

После обысков и осмотра места происшествия обнаружены два готовых к применению самодельных взрывных устройства, а также холодное и огнестрельное оружие.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 281 УК («Диверсия»).

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев ранее заявил, что украинские разведывательно-диверсионные группы активизировались в Центральной России.

Он назвал среди мишеней диверсантов объекты гражданской инфраструктуры.

В начале ноября в Херсонской области ФСБ пресекла деятельность диверсионно-разведывательной группы СБУ, в задачи которой входило совершение терактов против высокопоставленных руководителей администрации региона.

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