Патрушев заявил об активизации в Центральной России украинских диверсантов
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«В последнее время обстановка в округе, особенно в приграничных регионах, характеризуется активизацией деятельности украинских разведывательно-диверсионных групп», — сказал Патрушев. Его слова приводит РИА Новости.
Он назвал среди мишеней диверсантов объекты гражданской инфраструктуры.
Ранее сообщалось, что в Херсонской области ФСБ пресекла деятельность диверсионно-разведывательной группы СБУ, в задачи которой входило совершение терактов против высокопоставленных руководителей администрации региона.