Патрушев заявил об активизации в Центральной России украинских диверсантов

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что украинские разведывательно-диверсионные группы активизировались в Центральной России.

«В последнее время обстановка в округе, особенно в приграничных регионах, характеризуется активизацией деятельности украинских разведывательно-диверсионных групп», — сказал Патрушев. Его слова приводит РИА Новости.

Он назвал среди мишеней диверсантов объекты гражданской инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области ФСБ пресекла деятельность диверсионно-разведывательной группы СБУ, в задачи которой входило совершение терактов против высокопоставленных руководителей администрации региона.