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ФСБ предотвратила серию терактов в людных местах Запорожской области

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Федеральная служба безопасности России сообщила о предотвращении серии терактов в местах скопления людей в Запорожской области.

«В Мелитополе задержаны трое граждан Украины при следовании к месту закладки взрывного устройства на одном из рынков города», — говорится в сообщении ЦОС ФСБ.

Отмечается, что двое из них, ранее судимые за совершение тяжких преступлений на территории Украины, дали признательные показания.

По их словам, они действовали по заданию украинских спецслужб «с целью устрашения мирного населения Запорожской области».

В автомобиле задержанных были найдены компоненты самодельного взрывного устройства на основе пластита и электродетонаторы, в квартирах — два пистолета с боеприпасами, граната с запалом.

Фигурантов доставили в Москву. Возбуждено уголовное дело.

В конце ноября ФСБ России пресекла попытку диверсий на военных и энергетических объектах Воронежской области сторонниками украинских националистов. Главарь группировки и его сообщники уничтожены при попытке задержания, никто из гражданских и силовиков не пострадал.

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