ФСБ задержала украинского агента из Херсона за шпионаж против ВС России

ФСБ России задержала украинского агента из Херсона за шпионаж против российских ВС.

Отмечается, что 28-летний житель Херсона был завербован в 2021 году.

«С начала проведения специальной военной операции на территории Украины активно использовался ими (Службой безопасности Украины. — RT) для сбора сведений о местах дислокации, численности подразделений Вооружённых сил России, маршрутах их перемещения», — говорится в релизе.

Информация куратору из СБУ передавалась через мобильный мессенджер.

Ранее ФСБ России предотвратила попытку теракта украинских спецслужб на объекте нефтегазового комплекса, поставляющем энергоносители в Турцию и Европу.