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ФСБ задержала в Красноярске жителя Абакана, пытавшегося попасть в украинскую армию

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ФСБ России задержала в аэропорту Красноярска за покушение на государственную измену жителя Абакана. Он намеревался вступить в ряды ВСУ.

«При попытке выехать через территорию одной из стран СНГ на Украину для вступления в ряды ВСУ он был задержан в аэропорту Красноярска», — отметили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее стало известно, что двух жителей Севастополя, которые передавали СБУ данные о военных объектах, задержали по делу о госизмене.

В начале декабря сообщалось, что глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарёв сообщил, что законопроект о наказании вплоть до пожизненного лишения свободы за содействие диверсионной деятельности будет внесён в Госдуму.

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