ФСБ задержала в Красноярске жителя Абакана, пытавшегося попасть в украинскую армию
«При попытке выехать через территорию одной из стран СНГ на Украину для вступления в ряды ВСУ он был задержан в аэропорту Красноярска», — отметили в ведомстве.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее стало известно, что двух жителей Севастополя, которые передавали СБУ данные о военных объектах, задержали по делу о госизмене.
В начале декабря сообщалось, что глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарёв сообщил, что законопроект о наказании вплоть до пожизненного лишения свободы за содействие диверсионной деятельности будет внесён в Госдуму.