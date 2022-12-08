В Госдуму внесут проект о пожизненном сроке за содействие диверсионной деятельности

Глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарёв сообщил, что законопроект о наказании вплоть до пожизненного лишения свободы за содействие диверсионной деятельности будет внесён в Госдуму.

«Предполагается внести поправки в УК за содействие диверсионной деятельности и содействию, склонению, финансированию диверсионных актов... будут поправки в УК вплоть до пожизненного лишения свободы», — приводит его слова РИА Новости.

Он также сообщил, что необходимо внести изменения в законы об информационных технологиях и средствах массовой информации, предусмотрев блокировку ресурсов, которые говорят об изготовлении взрывных устройств.

Ранее ФСБ сообщила о предотвращении теракта на газопроводе «Южный поток». По данным ведомства, диверсию готовили украинские спецслужбы. В подготовке и ресурсном обеспечении теракта участвовали россияне, которых задержали сотрудники ФСБ.

У злоумышленников нашли магнитные мины, взрыватели замедленного действия, а также координаты места подрыва.

Возбуждены уголовные дела о приготовлении к теракту, об организации террористического сообщества и о незаконном приобретении взрывчатых веществ.