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Два жителя Севастополя задержаны по подозрению в шпионаже в пользу СБУ

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Двух жителей Севастополя, которые передавали СБУ данные о военных объектах, задержали по делу о госизмене, сообщила ФСБ.

«Пресечена противоправная деятельность двух граждан России, подозреваемых в совершении государственной измены в форме шпионажа в интересах Службы безопасности Украины», — говорится в пресс-релизе спецслужбы.

По имеющимся данным, один из задержанных был завербован ещё в 2016 году и являлся «сторонником украинской идеологии».

За деньги он передавал информацию о расположении объектов Минобороны России.

Летом подозреваемый по заданию кураторов из СБУ привлёк к шпионажу своего знакомого, который собирал и передавал через WhatsApp данные об объектах ФСБ России, рассказали в ведомстве.

В конце ноября ФСБ предотвратила серию терактов в местах массового скопления людей в Запорожской области. Во время закладки взрывного устройства на одном из рынков в Мелитополе были задержаны трое украинских граждан.

Двое из них, ранее судимые за совершение тяжких преступлений на территории Украины, дали признательные показания. По их словам, они действовали по заданию украинских спецслужб.

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