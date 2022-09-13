Имел доступ к секретной документации: в Подмосковье по делу о госизмене задержан сотрудник авиационного завода

ФСБ России задержала директора по качеству одного из российских авиационных заводов, который имел доступ к секретной информации. По данным ведомства, он фотографировал чертежи деталей боевой авиатехники и передавал эту информацию сотруднику украинского предприятия. Против подозреваемого возбуждено уголовное дело о государственной измене, он помещён под стражу.

ФСБ России сообщила об аресте директора по качеству одного из российских авиазаводов по делу о госизмене в пользу Украины.

Как сообщает центр общественных связей ведомства, мужчина передавал Украине сведения в ущерб безопасности Российской Федерации. По информации ведомства, задержанный занимал должность директора по качеству на одном из авиационных предприятий и имел доступ к документации с грифом «совершенно секретно».

«Житель Московской области осуществил с помощью мобильного телефона фотографирование фрагментов чертежей деталей боевой авиационной техники, после чего посредством электронных каналов связи передал указанные материалы гражданину Украины — сотруднику Одесского авиационного завода», — заявили в ФСБ.

На основании полученных правоохранительными органами материалов возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК России («Государственная измена»). Подозреваемый заключён под стражу.

В ФСБ ранее сообщали о ряде других случаев сбора и передачи украинской стороне информации, которая может быть использована против России.

В конце августа ФСБ заявила о задержании в Курской области гражданина Украины, который подозревался в причастности к сбору и передаче сведений об объектах Минобороны России для их дальнейшего применения против безопасности РФ. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК России («Шпионаж»).

По месту проживания подозреваемого были найдены специальные технические средства, переданные ему украинской спецслужбой. Кроме того, в его персональном компьютере обнаружены литература по снайперской подготовке, выживанию, партизанской войне, разведывательно-диверсионной деятельности и работе спецслужб.

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В ходе допроса задержанный заявил, что его завербовали в 2018 году на «компрометирующих условиях», в результате чего он дал расписку о сотрудничестве с украинской стороной. По его словам, он проводил сбор информации о российских офицерах и об их семьях.

Незадолго до этого сотрудники ФСБ задержали в Калининграде сторонника международной террористической организации «Азов»*, который по указанию координаторов намеревался совершить диверсионно-террористические акции на объектах Балтийского флота и в аэропорту Храброво.

У него нашли самодельное взрывное устройство мощностью около 5 кг в тротиловом эквиваленте, компоненты для изготовления СВУ и переписку с участниками «Азова».

Ранее в августе ФСБ сообщила о задержании в Краснодаре агента Службы безопасности Украины, который передавал сведения Киеву. По данным ведомства, задержанный с поличным агент СБУ под псевдонимом Арчи проводил инициативный сбор и передачу украинской стороне информации, которая может быть использована против безопасности Российской Федерации.

В марте ФСБ также задержала агента СБУ, который среди прочего собирал и передавал сведения об украинских политологах и журналистах, который работают в России и не поддерживают киевский режим. Как сообщило РИА Новости, его задержали при попытке получить информацию о военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине.

Отмечалось, что задержанный родился в Харькове и располагал двойным гражданством (Украины и Польши).

Тогда же ведомство сообщило о задержании жителя Хабаровска, который, по данным ФСБ, пытался продать представителям спецслужб Украины «информацию ограниченного доступа».

Как уточнили в ведомстве, злоумышленник обладал доступом к подобным сведениям. Он обратился в украинскую спецслужбу с предложением направить эти данные в обмен на денежное вознаграждение.

Как пояснили в ФСБ, планировавшиеся к передаче сведения могли быть использованы в ущерб безопасности РФ, в том числе для совершения диверсионных акций. Отмечается, что силовики помешали злоумышленнику реализовать задуманное.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.