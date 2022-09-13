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ФСБ сообщила об аресте топ-менеджера российского авиазавода по делу о госизмене

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Житель Подмосковья, директор по качеству российского авиазавода, арестован по делу о госизмене в пользу Украины.
ФСБ сообщила об аресте топ-менеджера российского авиазавода по делу о госизмене
  • РИА Новости
  • © ЦОС ФСБ РФ

Об этом сообщает ФСБ России.

По данным ведомства, имея допуск к документам с грифом «совершенно секретно» мужчина сфотографировал фрагменты чертежей деталей боевой авиационной техники.

В сообщении уточняется, что, как считает ФСБ, через электронные каналы связи он передал их гражданину Украины — сотруднику Одесского авиационного завода.

В середине августа в Краснодаре былпойман с поличным агент Службы безопасности Украины с позывным Арчи, который сам вышел на Украину с предложением о сотрудничестве.

В июне сотрудники УФСБ по Мурманской области задержали гражданина Эстонии, который по заданию спецслужб своей страны намеревался собирать в Мурманске секретные сведения о силовиках, имеющих допуск к государственной тайне.

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