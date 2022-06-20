ФСБ задержала эстонца, получившего задание собирать данные о силовиках в Мурманске

Сотрудники УФСБ по Мурманской области задержали гражданина Эстонии, который по заданию спецслужб своей страны намеревался собирать в Мурманске секретные сведения о силовиках, имеющих допуск к государственной тайне.

Как уточняется, задержан гражданин Эстонии 1986 года рождения.

В ведомстве отметили, что действия несостоявшегося шпиона создавали условия для совершения преступления, предусмотренного статьёй 276 Уголовного кодекса Российской Федерации («Шпионаж»).

В сообщении говорится, что сам задержанный сознался в том, что является иностранным агентом, а также в том, что длительное время выполнял задания от представителей Эстонии как на территории своей страны, так и других европейских стран, а также в России.

В марте сообщалось, что Федеральная служба безопасности России задержала агента СБУ, который шпионил за украинскими журналистами и политологами, работавшими в РФ, а также пытался добыть информацию о военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине. Мужчина признался в сотрудничестве с СБУ и рассказал подробности своей вербовки. Кроме того, ФСБ сообщила о задержании жителя Хабаровска, пытавшегося продать представителям спецслужб Украины информацию, которая могла быть использована в ущерб безопасности России.