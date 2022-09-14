«Собирал сведения об объектах критической инфраструктуры»: ФСБ задержала жителя Владивостока по подозрению в госизмене

В ФСБ России заявили о задержании жителя Владивостока, который собирал и передавал украинской разведке сведения об объектах критической и военной инфраструктуры Приморья. Как отметили в ведомстве, задержанный осознавал возможность использования этих данных против безопасности России. В отношении него заведено дело о госизмене.

ФСБ России задержала жителя Владивостока, которого подозревают в государственной измене в форме шпионажа в интересах Главного управления разведки Минобороны Украины.

«Гражданин России, действуя по заданию украинской военной разведки, собирал и передавал её представителям сведения об объектах критической и военной инфраструктуры края, осознавая возможность их использования адресатом против безопасности Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства.

На опубликованных ФСБ кадрах показано, как подозреваемый перемещается по городу с камерой в руках и фотографирует различные объекты.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 275 УК России («Государственная измена»). Обвиняемый находится под стражей.

В сентябре и августе в ФСБ заявили о ряде задержаний, связанных с фактами передачи информации украинской стороне, а также о подготовке терактов под руководством киевских спецслужб.

В частности, 13 сентября ФСБ России сообщила о задержании в Подмосковье директора по качеству одного из российских авиационных предприятий, который имел доступ к секретной информации.

По данным ведомства, подозреваемый фотографировал на мобильный телефон чертежи деталей боевой авиационной техники, после чего передавал эти материалы гражданину Украины, сотруднику Одесского авиационного завода.

Против задержанного также заведено уголовное дело о государственной измене, его поместили под стражу.

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Кроме того, 12 сентября в ФСБ заявили о предотвращении серии терактов, целями которых должны были стать представители администрации Херсонской области и члены правительства Крыма.

Как рассказали в ФСБ, контрразведчики выявили сотрудника СБУ, который руководил деятельностью завербованных им лиц из числа националистов.

Российские спецслужбы получили сведения о проводимой иностранной разведкой операции, установили исполнителей и их пособников, а также определили каналы агентурной связи и способы финансирования.

26 августа ФСБ России сообщила о задержании проживавшего в Курске гражданина Украины, который был агентом Главного управления разведки украинского Минобороны. По информации российских спецслужб, задержанный собирал и передавал иностранной разведке данные о российских военных объектах.

По месту его жительства найдены переданные украинской стороной технические средства. В компьютере задержанного обнаружены литература по снайперской подготовке, выживанию, партизанской войне, диверсиям и работе спецслужб.

Сам задержанный рассказал на допросе, что собирал сведения о российских военных и их семьях, а также пытался вербовать других людей и закладывал тайники.

ФСБ 25 августа сообщила о предотвращении теракта на объектах военной и транспортной инфраструктуры Калининградской области. Правоохранительные органы задержали сторонника террористической организации «Азов»*, который намеревался провести диверсионно-террористические акции на объектах Балтийского флота, против российских военных, а также на территории калининградского аэропорта Храброво.

Кроме того, 19 августа в ФСБ сообщили о задержании в Краснодаре агента СБУ, который проводил инициативный сбор и передачу информации украинской спецслужбе. В ФСБ заявили, что россиянин самостоятельно установил контакт с представителями СБУ. Впоследствии по их заданию за денежное вознаграждение он передавал украинской стороне сведения, которые могут быть использованы против безопасности России.

В дополнение к этому 15 августа в ФСБ заявили о предотвращении подрыва нефтепровода на территории Волгоградской области, который планировалось выполнить под контролем украинских спецслужб.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.