ФСБ: житель Симферополя задержан за угрозы расправы над российскими военными
Как выяснила спецслужба, житель Симферополя размещал в групповом чате комментарии, «содержащие угрозы расправы над военнослужащими Вооружённых сил России, участвующими в специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины».
Возбуждено уголовное дело.
Ранее сотрудники ФСБ России задержали жителя Москвы, который планировал присоединиться к украинской националистической организации «Правый сектор»*.
* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).