ФСБ: житель Симферополя задержан за угрозы расправы над российскими военными

ФСБ сообщила о задержании жителя Симферополя, который распространял в Telegram угрозы расправы над российскими военными.

Как выяснила спецслужба, житель Симферополя размещал в групповом чате комментарии, «содержащие угрозы расправы над военнослужащими Вооружённых сил России, участвующими в специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины».

Возбуждено уголовное дело.

Ранее сотрудники ФСБ России задержали жителя Москвы, который планировал присоединиться к украинской националистической организации «Правый сектор»*.

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).