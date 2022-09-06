военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В ФСБ сообщили о задержании пытавшегося примкнуть к «Правому сектору» москвича

Короткая ссылка
Сотрудники ФСБ России задержали жителя Москвы, который планировал присоединиться к украинской националистической организации «Правый сектор»*.
В ФСБ сообщили о задержании пытавшегося примкнуть к «Правому сектору» москвича
  • РИА Новости

«УФСБ России по Москве и Московской области задержан гражданин РФ, планировавший вступить в украинскую экстремистскую националистическую организацию «Правый сектор», — приводит ТАСС заявление службы безопасности.

Отмечается, что задержанный планировал выехать на Украину и участвовать в боевых действиях против Вооружённых сил России.

29 августа военнослужащие Росгвардии задержали в ЛНР двоих участников «Правого сектора», а также обнаружили шесть схронов с оружием.

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить