В ФСБ сообщили о задержании пытавшегося примкнуть к «Правому сектору» москвича
- РИА Новости
«УФСБ России по Москве и Московской области задержан гражданин РФ, планировавший вступить в украинскую экстремистскую националистическую организацию «Правый сектор», — приводит ТАСС заявление службы безопасности.
Отмечается, что задержанный планировал выехать на Украину и участвовать в боевых действиях против Вооружённых сил России.
29 августа военнослужащие Росгвардии задержали в ЛНР двоих участников «Правого сектора», а также обнаружили шесть схронов с оружием.
* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).