Росгвардия задержала в ЛНР двух участников «Правого сектора»

Военнослужащие Росгвардии задержали в ЛНР двоих участников украинской националистической организации «Правый сектор»*, а также обнаружили шесть схронов с оружием.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росгвардии.

«В ЛНР сотрудники спецподразделений Росгвардии при проведении адресных мероприятий задержали двоих пособников ВСУ, участников запрещённой организации «Правый сектор». За сутки при проведении разведывательно-поисковых мероприятий также обнаружены шесть схронов с оружием», — говорится в сообщении.

Ранее Росгвардия задержала двух работников Запорожской АЭС, сотрудничавших с украинскими военными.

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).