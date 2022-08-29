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Росгвардия задержала в ЛНР двух участников «Правого сектора»

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Военнослужащие Росгвардии задержали в ЛНР двоих участников украинской националистической организации «Правый сектор»*, а также обнаружили шесть схронов с оружием.
Росгвардия задержала в ЛНР двух участников «Правого сектора»
  • РИА Новости

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росгвардии.

«В ЛНР сотрудники спецподразделений Росгвардии при проведении адресных мероприятий задержали двоих пособников ВСУ, участников запрещённой организации «Правый сектор». За сутки при проведении разведывательно-поисковых мероприятий также обнаружены шесть схронов с оружием», — говорится в сообщении.

Ранее Росгвардия задержала двух работников Запорожской АЭС, сотрудничавших с украинскими военными.

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).

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