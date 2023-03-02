ФСБ: жителя Комсомольска-на-Амуре задержали за государственную измену
Об этом сообщает ФСБ России.
«Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена противоправная деятельность жителя города Комсомольска-на-Амуре, подозреваемого в государственной измене», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, задержанный сам связался по интернету с представителем главного управления разведки Минобороны Украины для «передачи сведений в отношении военных объектов Минобороны России» на территории Хабаровского края.
Ранее федеральная служба безопасности сообщила о задержании двух жителей Севастополя, которые за вознаграждение пытались передавать украинским спецслужбам информацию об объектах Минобороны России.