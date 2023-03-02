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ФСБ: жителя Комсомольска-на-Амуре задержали за государственную измену

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Жителя Комсомольска-на-Амуре задержали за государственную измену, он предложил украинской разведке передавать данные об объектах Минобороны России в Хабаровском крае.

Об этом сообщает ФСБ России.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена противоправная деятельность жителя города Комсомольска-на-Амуре, подозреваемого в государственной измене», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, задержанный сам связался по интернету с представителем главного управления разведки Минобороны Украины для «передачи сведений в отношении военных объектов Минобороны России» на территории Хабаровского края.

Ранее федеральная служба безопасности сообщила о задержании двух жителей Севастополя, которые за вознаграждение пытались передавать украинским спецслужбам информацию об объектах Минобороны России.

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