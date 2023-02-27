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В ФСБ сообщили о задержании двух пособников украинских спецслужб в Севастополе

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Федеральная служба безопасности сообщила о задержании двух жителей Севастополя, которые за вознаграждение пытались передавать украинским спецслужбам информацию об объектах Минобороны России.

«ФСБ РФ пресечена противоправная деятельность двух граждан РФ, которые подозреваются в сотрудничестве с иностранными спецслужбами в качестве «наводчиков», — говорится в заявлении службы.

Отмечается, что мужчина 1979 года рождения собирал для СБУ информацию о расположении военных объектов и передавал её по электронной почте. 

Второй задержанный подтвердил сотрудничество с украинскими спецслужбами по телефону, но передать данные не успел.

«Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — добавили в ФСБ.

Ранее Федеральная служба безопасности задержала в Московском регионе агента Службы безопасности Украины, причастного к диверсиям на объектах Московской железной дороги (МЖД).

Мужчина заявил, что «был вынужден» сотрудничать с СБУ из-за угроз украинской спецслужбы расправиться с его дочерью.

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