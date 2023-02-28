«Поставить заслон на пути диверсионных групп»: Путин поручил ФСБ усилить работу на российско-украинском участке границы

Российско-украинский участок государственной границы необходимо держать под особым контролем, заявил Владимир Путин на заседании расширенной коллегии ФСБ РФ. Президент подчеркнул, что органы безопасности должны сформировать заслон на пути диверсионных групп, а также пресекать попытки незаконного провоза на территорию России оружия и боеприпасов. Наряду с этим президент высказался о важности противодействия терроризму и экстремизму.

Владимир Путин призвал Пограничную службу Федеральной службы безопасности (ФСБ) держать под особым контролем российско-украинский участок государственной границы. Об этом президент высказался в ходе заседания расширенной коллегии ФСБ РФ.

«Сейчас там развёрнута группировка, в которую входят подразделения пограничных органов, авиации ФСБ, вооружённых сил и Росгвардии. Ваша задача — поставить заслон на пути диверсионных групп, пресекать попытки незаконного провоза на территорию России оружия и боеприпасов», — сказал Путин.

Он отметил, что необходимо более чётко отладить систему пропуска беженцев через границу, а также воинских колонн, военной техники, гуманитарных и строительных грузов.

Президент также высказался о работе западных спецслужб против России. По его словам, сейчас на это направление брошены дополнительные кадровые, технические и прочие ресурсы.

Кроме того, Путин призвал надёжно защитить значимую информацию о российских системах управления, военных и правоохранительных структурах, предприятиях ОПК, критических технологиях и персональных данных, а также сведения о российских новейших вооружениях и технике.

Вступительное слово Владимира Путина на заседании коллегии ФСБ

Кроме того, отметил президент, по-прежнему актуальна задача противодействия угрозе терроризма. Глава государства связал рост таких преступлений с попытками Украины использовать террористические методы, которые применялись Киевом в Донбассе, а также со стремлением Запада реанимировать ячейки экстремистов и террористов.

«Мы знаем, что они никогда не брезговали использовать в своих интересах и радикалов, и экстремистов, несмотря на все громогласные заявления о борьбе с международным терроризмом. Против нас всегда используют то, что под рукой, то, что можно, то и используют», — сказал Путин.

Президент призвал эффективно отвечать на эти вызовы вместе с правоохранительными органами и при координации Национального антитеррористического комитета (НАК). Он также подчеркнул, что необходимо постоянно держать в поле зрения объекты критически важной инфраструктуры, места массового пребывания людей, транспортные узлы, предприятия ОПК и ТЭК.

Помимо прочего, президент полагает, что необходимо развивать региональные сегменты общегосударственной системы противодействия терроризму, в том числе в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.

В дополнение к этому президент высказался о работе по выявлению и пресечению действий тех, кто использует интернет и социальные сети для пропаганды идеологии терроризма и экстремизма, особенно среди молодёжи.

Он также призвал выявлять и пресекать противозаконную деятельность тех, кто пытается расколоть, ослабить российское общество, в частности, используя как оружие сепаратизм, национализм, неонацизм и ксенофобию.

«Это тоже всегда применялось в отношении нашей страны, а сейчас, конечно, попытки наиболее активные — попытки активизировать всю эту мразь на нашей земле», — заключил президент.

В то же время глава государства выразил уверенность, что российские спецслужбы и органы безопасности смогут достойно решить стоящие перед ними задачи.

НАК — о работе в 2022 году

В минувшем декабре итоги работы за 2022 год подвели в Национальном антитеррористическом комитете. Как заявил председатель НАК Александр Бортников, в 2022 году значительно увеличилось количество террористических проявлений, прежде всего в приграничных регионах, расположенных в Центральном и Южном федеральных округах.

Он связал эту динамику с разведывательно-подрывной деятельностью украинских спецслужб, проводимой при поддержке стран Запада, а также с попытками создания сторонниками международных террористических организаций законспирированных ячеек.

По данным комитета, за 2022 год на стадии приготовления предотвращено 123 преступления террористической направленности, в том числе 64 теракта, а также пресечена деятельность 68 законспирированных ячеек международных террористических организаций.

Кроме того, при попытке пересечения государственной границы в пунктах пропуска задержаны более 400 украинских националистов и лиц, совершивших военные преступления.