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Путин поручил поставить заслон для диверсионных групп на границе с Украиной

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ФСБ должна поставить заслон для диверсионных групп на границе с Украиной, заявил президент России Владимир Путин.
Путин поручил поставить заслон для диверсионных групп на границе с Украиной
  • globallookpress.com
  • © Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool

«Под особым контролем пограничной службы ФСБ должен находиться российско-украинский участок государственной границы... Ваша задача — поставить заслон на пути диверсионных групп, пресекать попытки незаконного провоза на территорию России оружия и боеприпасов», — сказал он.

По словам Путина, к настоящему времени на границе развёрнута группировка, в которую входят авиация, Росгвардия и подразделения пограничников.

Глава государства также заявил о необходимости усилить линию контрразведки.

Он подчеркнул, что западные спецслужбы бросили против России дополнительные кадровые технические и прочие ресурсы.

Кроме того, Путин поручил уделить особое внимание становлению органов безопасности в новых регионах.

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