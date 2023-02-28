Путин поручил поставить заслон для диверсионных групп на границе с Украиной
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- © Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool
«Под особым контролем пограничной службы ФСБ должен находиться российско-украинский участок государственной границы... Ваша задача — поставить заслон на пути диверсионных групп, пресекать попытки незаконного провоза на территорию России оружия и боеприпасов», — сказал он.
По словам Путина, к настоящему времени на границе развёрнута группировка, в которую входят авиация, Росгвардия и подразделения пограничников.
Глава государства также заявил о необходимости усилить линию контрразведки.
Он подчеркнул, что западные спецслужбы бросили против России дополнительные кадровые технические и прочие ресурсы.
Кроме того, Путин поручил уделить особое внимание становлению органов безопасности в новых регионах.