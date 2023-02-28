Путин поручил уделить особое внимание становлению органов безопасности в новых регионах
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«Предстоит уделить повышенное внимание становлению органов безопасности в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Надо укреплять их оперативный и кадровый потенциал, оснащать самой современной техникой», — сказал он.
Глава государства также заявил, что России необходимо усилить линию контрразведки.
Путин назвал доверие жителей Донбасса самой надёжной опорой для власти.