Путин поручил уделить особое внимание становлению органов безопасности в новых регионах

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на расширенной коллегии ФСБ поручил уделить особое внимание становлению органов безопасности в новых регионах.

«Предстоит уделить повышенное внимание становлению органов безопасности в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Надо укреплять их оперативный и кадровый потенциал, оснащать самой современной техникой», — сказал он.

Глава государства также заявил, что России необходимо усилить линию контрразведки.

Путин назвал доверие жителей Донбасса самой надёжной опорой для власти.