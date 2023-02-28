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Путин поручил уделить особое внимание становлению органов безопасности в новых регионах

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Президент России Владимир Путин в ходе выступления на расширенной коллегии ФСБ поручил уделить особое внимание становлению органов безопасности в новых регионах.
Путин поручил уделить особое внимание становлению органов безопасности в новых регионах
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

«Предстоит уделить повышенное внимание становлению органов безопасности в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Надо укреплять их оперативный и кадровый потенциал, оснащать самой современной техникой», — сказал он.

Глава государства также заявил, что России необходимо усилить линию контрразведки.

Путин назвал доверие жителей Донбасса самой надёжной опорой для власти.

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