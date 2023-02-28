Путин назвал доверие жителей Донбасса самой надёжной опорой для власти

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на расширенной коллегии ФСБ назвал доверие жителей Донбасса самой надёжной опорой для властей.

«Доверие жителей Донбасса и Новороссии — это наша, ваша надёжная, самая главная опора» — сказал он.

Ранее Путин заявил, что Москва продолжит «аккуратно и последовательно» решать задачи в рамках специальной военной операции (СВО).