«Никакие объекты в городе не пострадали»: силы ПВО и средства РЭБ отбили атаку беспилотников на Севастополь

Российские силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы в ночь на 7 мая отбили очередную атаку беспилотников на Севастополь, сообщил губернатор Михаил Развожаев. По его словам, никакие объекты в городе не пострадали. Он добавил, что продолжается контроль за обстановкой. Также накануне ВСУ запустили две баллистические ракеты «Гром-2» в сторону Крыма.

В ночь на 7 мая киевский режим предпринял очередную атаку на Севастополь посредством беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил в своём Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.

По его словам, украинская агрессия была отражена силами ПВО и подразделениями РЭБ.

«Всего на Крым и Севастополь было направлено этой ночью укронацистами более десяти беспилотников. Никакие объекты в городе не пострадали. Все службы продолжают контроль обстановки», — заявил он.

Кроме того, глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ВСУ запустили две баллистические ракеты «Гром-2» в сторону Крыма 6 мая из подконтрольного им города Запорожья.

«Атака на Крым осуществлялась из города Запорожье. Туда ранее был переброшен и размещён ОТРК «Гром-2». Его постоянно прячут на промышленных предприятиях города, перевозя из одного цеха в другой. Но я думаю, что рано или поздно мы его поймаем и туда прилетит вежливая ракета», — цитирует его РИА Новости.

В конце апреля глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью скандинавским и финским журналистам заявил, что украинская армия займёт Крым. По его словам, ВСУ готовятся к контрнаступлению, при этом он отказался раскрывать какие-либо подробности.

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Артёмовск

ЧВК «Вагнер» полностью выполнила свои задачи в Артёмовске, заявил её основатель Евгений Пригожин. По его словам, задачи ЧВК были рассчитаны главным образом не на взятие города, а на «перемалывание подразделений ВСУ».

Он подчеркнул, что действия группы позволили «организовать передышки» российской армии для восстановления боеспособности.

«Свою задачу «Бахмутская мясорубка» полностью выполнила», — сказал основатель «Вагнера».

Пригожин также указал, что порядка 95% территории Артёмовска находится под контролем российских сил. Накануне в Минобороны РФ сообщили, что штурмовые отряды продолжают освобождение западной части города при поддержке подразделений ВДВ, сковывающих противника на флангах.

Наряду с этим бойцы ЧВК захватили в качестве трофея американский бронеавтомобиль Humvee. Боец «Вагнера» подчеркнул, что машина находится в хорошем рабочем состоянии.

Также по теме Члена батальона «Торнадо», уничтоженного в Артёмовске, готовила британская SAS Приговорённый к тюремному заключению на Украине в 2017 году за пытки мирных жителей ЛНР Даниил Ляшук проходил подготовку у британских...

«Прекрасный подарок Америки для России», — добавил он.

Помимо этого, глава Чечни Рамзан Кадыров отправил официальное письмо на имя президента России Владимира Путина с просьбой дать поручение министру обороны Сергею Шойгу и директору Росгвардии Виктору Золотову перебросить подразделения спецотряда «Ахмат» в Артёмовск взамен бойцов ЧВК «Вагнер».

Обстрелы Донбасса

За минувшие сутки в Донецкой Народной Республике в ходе обстрелов со стороны ВСУ два человека погибли, четверо пострадали. Об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

«За прошедшие сутки поступили сведения о гибели двух гражданских лиц в Петровском районе Донецка. Ранения различной степени тяжести получили четверо гражданских лиц, в том числе ребёнок 2013 года рождения, в Петровском и Куйбышевском районах Донецка», — говорится в сводке.

В общей сложности в ДНР за прошедшие сутки зафиксировали 59 обстрелов со стороны украинских войск, которые применили 303 единицы боеприпасов из РСЗО, артиллерии калибра 155, 152, 122 мм. Под огонь ВСУ попали семь населённых пунктов: Горловка, Ясиноватая, Яковлевка, Донецк, Макеевка, Александровка, Владимировка.

При этом в ЛНР зафиксировали один обстрел со стороны ВСУ населённого пункта Рубежное с применением РСЗО HIMARS, выпустившей четыре ракеты. В результате повреждено три жилых дома.

Как уточнили в Следственном комитете России, очередное преступление вооружённых формирований Украины против мирного населения ЛНР будет расследовано: «Указанному факту будет дана правовая оценка».