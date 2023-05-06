Подразделения ВДВ сковывают действия противника: Минобороны РФ сообщило о продолжении боёв в западной части Артёмовска

Штурмовые отряды продолжают освобождение западной части Артёмовска при поддержке подразделений ВДВ, сковывающих противника на флангах, сообщает Минобороны РФ. Артиллерия выполнила в этом районе 72 огневые задачи, а военные самолёты совершили семь вылетов. Кроме того, в зоне СВО уничтожен склад боеприпасов 35-го батальона морской пехоты ВСУ и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-48. Потери ВСУ среди личного состава за сутки составили 330 бойцов.

Российские штурмовые отряды продолжали вести бои в западной части Артёмовска, тогда как подразделения воздушно-десантных войск сковывали действия противника на флангах. Об этом говорится в информационной сводке Минобороны РФ.

«Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнём артиллерии Южной группировки войск поражены подразделения противника в районах населённых пунктов Часов Яр и Богдановка Донецкой Народной Республики. За прошедшие сутки в данном районе авиацией совершено семь самолёто-вылетов. Артиллерией группировки выполнены 72 огневые задачи», — заявил в ходе брифинга официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Согласно данным основателя Группы Вагнера Евгения Пригожина, украинская армия каждый день теряет в Артёмовске от 400 до 600 человек. При этом он сообщил о начале контактов с главой Чечни Рамзаном Кадыровым относительно готовности подразделений спецназа «Ахмат» занять позиции ЧВК.

«Для того чтобы 10 мая в 00:00, ровно в тот момент, когда, по нашим расчётам, мы полностью исчерпаем свой боевой потенциал, на наши места встали наши боевые товарищи и продолжили штурм населённого пункта», — указал Пригожин.

Накануне Минобороны РФ сообщалось, что российские войска в районе населённого пункта Часов Яр уничтожили мост, по которому боевики ВСУ пытались осуществить подвоз боеприпасов и переброску резервов в Артёмовск.

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Ситуация в зоне СВО

Официальный представитель Минобороны РФ также рассказал о ситуации на линии боевого соприкосновения.

По его словам, на Донецком направлении потери ВСУ составили более 185 украинских военнослужащих и наёмников, один танк, четыре боевые бронированные машины, четыре автомобиля, две гаубицы Д-20 и одна гаубица Д-30.

На Купянском направлении ударами авиации и огнём артиллерии Западной группировки войск поражены подразделения противника в районах населённых пунктов Кисловка и Берестовое (Харьковская область). За сутки уничтожено до 50 бойцов ВСУ, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Акация».

На Краснолиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, огнём артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям ВСУ вблизи населённых пунктов Невское и Червоная Диброва (ЛНР). Ликвидировано до 60 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, три пикапа, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и две гаубицы Д-30.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и огнём артиллерии группировки войск «Восток» поражены подразделения ВСУ неподалёку от Гуляйполя (Запорожская область) и Угледара (ДНР). Подверглись уничтожению до 90 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также гаубица Д-30. Кроме того, в районе Великой Новосёлки уничтожен склад боеприпасов 35-го батальона морской пехоты ВСУ.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 35 украинских военнослужащих, два автомобиля и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

«Оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации в течение прошедших суток поражены 85 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 104 районах», — сообщил Игорь Конашенков.

Кроме того, уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-48 возле Верхнекаменки (ЛНР).

При этом средствами ПВО сбито 32 украинских беспилотных летательных аппарата в Запорожской области, ДНР и ЛНР, а также перехвачено три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и одна противорадиолокационная ракета HARM.

Возвращённые из украинского плена

Помимо этого, Минобороны РФ сообщило о возвращении из плена трёх российских лётчиков.

«В результате сложного переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены трое российских военнослужащих — лётчиков ВКС России, которым в плену грозила смертельная опасность», — говорится в сообщении.

Отмечается, что им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. Самолётами военно-транспортной авиации ВКС России их доставят для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.