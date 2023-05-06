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Глава ЧВК «Вагнер» Пригожин свяжется с Кадыровым для передачи позиций в Артёмовске

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Основатель Группы Вагнера Евгений Пригожин поблагодарил главу Чечни Рамзана Кадырова за готовность сменить бойцов ЧВК в Артёмовске (Бахмуте). Он также сообщил, что связывается с представителями чеченского лидера, чтобы начать передачу позиций.
Глава ЧВК «Вагнер» Пригожин свяжется с Кадыровым для передачи позиций в Артёмовске
  • РИА Новости

«Для того чтобы 10 мая в 00:00, ровно в тот момент, когда, по нашим расчётам, мы полностью исчерпаем свой боевой потенциал, на наши места встали наши боевые товарищи и продолжили штурм населённого пункта Бахмут», — сказал Пригожин.

В городе осталось освободить от боевиков ВСУ чуть более 2 кв. км, отметил он.

«Бахмут будет взят, несомненно, силами «Ахмата», — подытожил глава ЧВК.

Ранее Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» покинет Артёмовск 10 мая. После этого Кадыров сообщил о готовности подразделений спецназа «Ахмат» занять позиции ЧВК.

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