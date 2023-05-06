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Пригожин: ежедневные потери ВСУ в Артёмовске составляют от 400 до 600 человек

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Украинская армия каждый день теряет в Артёмовске (Бахмуте) от 400 до 600 человек, заявил основатель Группы Вагнера Евгений Пригожин.
Пригожин: ежедневные потери ВСУ в Артёмовске составляют от 400 до 600 человек
  • AP

«Противник ежедневно подтягивает от 400 до 600 человек, приблизительно столько же ежедневно у него убитыми», — приводит слова Пригожина его пресс-служба.

Он отметил, что до освобождения города осталось взять штурмом 2,5 км.

Ранее Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» покинет Артёмовск (Бахмут) 10 мая.

По его словам, бойцы покинут город, передав занятые позиции подразделениям Минобороны России.

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о готовности подразделений спецназа «Ахмат» занять позиции ЧВК «Вагнер» в Артёмовске.

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