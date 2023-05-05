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Пригожин сообщил о продвижении ЧВК «Вагнер» в Артёмовске

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Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о продвижении бойцов в Артёмовске (Бахмуте).
Пригожин сообщил о продвижении ЧВК «Вагнер» в Артёмовске
  • РИА Новости

«Несмотря на тяжёлый снарядный голод, подразделения ЧВК «Вагнер» сегодня продвинулись в различных направлениях до 170 метров и заняли 59,5 тыс. метров площади города», — сказал он.

По словам Пригожина, под контролем ВСУ осталось 2,52 кв. км. 

«У нас есть ещё остатки возможностей продвигаться в Бахмуте до исхода дня 9 мая. Собаки лают, а караван идёт», — добавил он.

Ранее Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» покинет Артёмовск (Бахмут) 10 мая.

По его словам, бойцы покинут город, передав занятые позиции подразделениям Минобороны России.

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о готовности подразделений спецназа «Ахмат» занять позиции ЧВК «Вагнер» в Артёмовске.

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