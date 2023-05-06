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Минобороны России: штурмовые отряды продолжают освобождать западную часть Артёмовска

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Штурмовые отряды продолжают освобождение западной части Артёмовска (Бахмута), сообщает Минобороны России.
Минобороны России: штурмовые отряды продолжают освобождать западную часть Артёмовска
  • РИА Новости

«На Донецком направлении штурмовые отряды продолжали вести бои в западной части города Артёмовска. Подразделения воздушно-десантных войск сковывали действия противника на флангах», — говорится в сводке.

Отмечается, что ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнём артиллерии Южной группировки войск поражены подразделения противника в районах населённых пунктов Часов Яр и Богдановкав ДНР.

Ранее основатель Группы Вагнера Евгений Пригожин заявил, что ВСУ каждый день теряют в Артёмовске от 400 до 600 человек.

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