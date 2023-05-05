«В районе населённого пункта Часов Яр уничтожен мост»: российские ВС сорвали переброску резервов ВСУ в Артёмовск

Российские войска уничтожили мост вблизи населённого пункта Часов Яр, по которому ВСУ пытались перебросить резервы и боеприпасы в Артёмовск. Об этом заявили в Минобороны РФ. При этом штурмовые отряды при поддержке подразделений ВДВ продолжали вести наступательные действия в западной части города. Кроме того, в зоне СВО уничтожены четыре диверсионно-разведывательные группы и четыре склада боеприпасов ВСУ.

Под Артёмовском был уничтожен мост, по которому украинские войска пытались осуществить подвоз боеприпасов и переброску резервов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В районе населённого пункта Часов Яр Донецкой Народной Республики уничтожен мост, по которому ВСУ пытались осуществить подвоз боеприпасов и переброску резервов в Артёмовск», — заявил в ходе брифинга официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Наряду с этим штурмовые отряды продолжали вести наступательные действия в западной части Артёмовска, тогда как подразделения ВДВ оказывали им поддержку и сковывали противника на флангах.

В свою очередь, авиация, артиллерия нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населённых пунктов Калиновка и Красное (ДНР). При этом российские военные самолёты совершили семь вылетов, артиллерия выполнила 69 огневых задач.

Ситуация в зоне СВО

Также официальный представитель Минобороны РФ рассказал, что на Донецком направлении неподалёку от Краматорска и Авдеевки уничтожены два склада боеприпасов 54-й и 110-й механизированных бригад ВСУ.

Общие потери украинских войск на этом направлении составили до 300 военнослужащих и наёмников, три боевые машины пехоты, четыре боевые бронированные машины, одна боевая машина РСЗО «Град», а также самоходная артиллерийская установка «Акация».

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На Купянском направлении пресечены действия трёх украинских диверсионно-разведывательных групп и уничтожен склад боеприпасов 127-й бригады территориальной обороны. При этом ударами авиации, огнём артиллерии группировки войск «Западная» ликвидировано до 95 украинских военнослужащих, выведены из строя восемь автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Акация», а также одна артиллерийская система М777 производства США.

По словам Игоря Конашенкова, на Краснолиманском направлении ликвидирован склад артиллерийских боеприпасов 66-й механизированной бригады ВСУ. Авиацией и огнём артиллерии подверглись уничтожению до 65 украинских бойцов, боевая бронированная машина, один пикап, а также гаубицы Д-20 и Д-30.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы. При этом ударами авиации и огнём артиллерии группировки войск «Восток» уничтожены более 90 украинских военнослужащих, один танк, пять автомобилей, гаубица Д-30, а также одна артиллерийская система М777 производства США.

На Херсонском направлении в ходе огневого поражения за сутки уничтожены до 80 украинских военнослужащих, 15 боевых бронированных машин, 23 автомобиля, гаубица «Мста-Б», а также три гаубицы Д-30.

Кроме того, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок поражены 107 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и техника в 123 районах.

Средствами противовоздушной обороны уничтожены два самолёта Су-25 Воздушных сил Украины в Херсонской области, а также 14 беспилотных летательных аппаратов в Харьковской и Запорожской областях, ДНР и ЛНР. Вдобавок перехвачены семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

Работа экипажа гаубицы «Мста-С» в Запорожской области

Корреспондент RT DE Иван Полянский пообщался с экипажем самоходной гаубицы «Мста» в зоне СВО.

«Дальность стрельбы — 24 км. Манёвренная, что очень важно: при отработке по цели сразу совершаем манёвр, уходим на другие запасные огневые позиции, чтобы не стоять на месте и не быть лакомой целью для противника», — рассказал один из российских военнослужащих.

Кроме того, собеседником военкора RT стал иерей РПЦ Вячеслав, которого в зону СВО направил Московский патриархат.

«Я вижу свою задачу находиться непосредственно при подразделениях воинских, беседовать с ними. Самое главное дело для православного христианина в зоне СВО... сохранить свою человечность», — поделился он.