«В районе населённого пункта Часов Яр уничтожен мост»: российские ВС сорвали переброску резервов ВСУ в Артёмовск
- © Кадр: видео Министерства обороны РФ
Под Артёмовском был уничтожен мост, по которому украинские войска пытались осуществить подвоз боеприпасов и переброску резервов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В районе населённого пункта Часов Яр Донецкой Народной Республики уничтожен мост, по которому ВСУ пытались осуществить подвоз боеприпасов и переброску резервов в Артёмовск», — заявил в ходе брифинга официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Наряду с этим штурмовые отряды продолжали вести наступательные действия в западной части Артёмовска, тогда как подразделения ВДВ оказывали им поддержку и сковывали противника на флангах.
В свою очередь, авиация, артиллерия нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населённых пунктов Калиновка и Красное (ДНР). При этом российские военные самолёты совершили семь вылетов, артиллерия выполнила 69 огневых задач.
Ситуация в зоне СВО
Также официальный представитель Минобороны РФ рассказал, что на Донецком направлении неподалёку от Краматорска и Авдеевки уничтожены два склада боеприпасов 54-й и 110-й механизированных бригад ВСУ.
Общие потери украинских войск на этом направлении составили до 300 военнослужащих и наёмников, три боевые машины пехоты, четыре боевые бронированные машины, одна боевая машина РСЗО «Град», а также самоходная артиллерийская установка «Акация».
На Купянском направлении пресечены действия трёх украинских диверсионно-разведывательных групп и уничтожен склад боеприпасов 127-й бригады территориальной обороны. При этом ударами авиации, огнём артиллерии группировки войск «Западная» ликвидировано до 95 украинских военнослужащих, выведены из строя восемь автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Акация», а также одна артиллерийская система М777 производства США.
По словам Игоря Конашенкова, на Краснолиманском направлении ликвидирован склад артиллерийских боеприпасов 66-й механизированной бригады ВСУ. Авиацией и огнём артиллерии подверглись уничтожению до 65 украинских бойцов, боевая бронированная машина, один пикап, а также гаубицы Д-20 и Д-30.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы. При этом ударами авиации и огнём артиллерии группировки войск «Восток» уничтожены более 90 украинских военнослужащих, один танк, пять автомобилей, гаубица Д-30, а также одна артиллерийская система М777 производства США.
На Херсонском направлении в ходе огневого поражения за сутки уничтожены до 80 украинских военнослужащих, 15 боевых бронированных машин, 23 автомобиля, гаубица «Мста-Б», а также три гаубицы Д-30.
Кроме того, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок поражены 107 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и техника в 123 районах.
Средствами противовоздушной обороны уничтожены два самолёта Су-25 Воздушных сил Украины в Херсонской области, а также 14 беспилотных летательных аппаратов в Харьковской и Запорожской областях, ДНР и ЛНР. Вдобавок перехвачены семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.
Работа экипажа гаубицы «Мста-С» в Запорожской области
Корреспондент RT DE Иван Полянский пообщался с экипажем самоходной гаубицы «Мста» в зоне СВО.
«Дальность стрельбы — 24 км. Манёвренная, что очень важно: при отработке по цели сразу совершаем манёвр, уходим на другие запасные огневые позиции, чтобы не стоять на месте и не быть лакомой целью для противника», — рассказал один из российских военнослужащих.
Кроме того, собеседником военкора RT стал иерей РПЦ Вячеслав, которого в зону СВО направил Московский патриархат.
«Я вижу свою задачу находиться непосредственно при подразделениях воинских, беседовать с ними. Самое главное дело для православного христианина в зоне СВО... сохранить свою человечность», — поделился он.
- Российский снайпер рассказал о снайперской работе украинских боевиков в Артёмовске
- Лавров: решение конфликта на Украине не упирается только в линию соприкосновения
- Newsweek: авиация станет значительным козырем России перед контрнаступлением ВСУ
- ВС России уничтожили мост, использовавшийся ВСУ для переброски резервов в Артёмовск