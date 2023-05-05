Newsweek: авиация станет значительным козырем России перед контрнаступлением ВСУ

Авиация даёт России серьёзное преимущество перед ВСУ.

Об этом пишет аналитик Брендан Коул в статье для издания Newsweek.

«Это козырь перед ожидаемым украинским контрнаступлением», — говорится в материале.

Коул отметил, что ВКС, несмотря на подавляющий уровень превосходства в воздухе, пока что не задействовали его в полной мере.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Соединённые Штаты обеспечили Киев всем необходимым для проведения контрнаступления в предстоящие недели и месяцы.

Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что контрнаступление ВСУ может начаться в течение недели.

Замглавы российского МИД Михаил Галузин заявил, что Украину и Запад ждут неминуемо печальные последствия задуманного контрнаступления.