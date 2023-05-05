В Черниговской области: российская авиация нанесла удар по пункту временной дислокации иностранных инструкторов ВСУ
- РИА Новости
В Новгород-Северском районе Черниговской области Украины поражён пункт дислокации иностранных инструкторов ВСУ. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.
«Оперативно-тактической авиацией группировки нанесён удар по пункту временной дислокации иностранных инструкторов, сосредоточению личного состава, вооружения и военной техники 163-го отдельного батальона 119-й отдельной бригады территориальной обороны в районе населённого пункта Лизуновка», — сказал он.
При этом на Купянском направлении уничтожены две украинские диверсионно-разведывательные группы и сорвана ротация четырёх подразделений украинских войск.
Расчётами ПТРК уничтожены три наблюдательных поста ВСУ в районе населённых пунктов Каменка, Двуречная, Ольшановка.
Кроме того, уничтожены склад боеприпасов и миномётные расчёты противника.
- Брифинг начальника пресс-центра группировки «Запад» Сергея Зыбинского
«Юг»
На Лисичанском направлении в районе н. п. Белогоровка артиллерией уничтожены 120-миллиметровый миномёт и один автомобиль украинских военных. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.
При этом на Александро-Калиновском оперативном направлении артиллерией нанесён огневой налёт по пункту временной дислокации 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Уничтожены склад боеприпасов и до десяти бойцов ВСУ.
«Также артиллерийскими расчётами «Южной» группировки войск нанесён удар по скоплению вооружения и военной техники первого батальона 110-й бригады противника в районе Авдеевки», — добавил он.
«Центр»
На Краснолиманском направлении нанесено огневое поражение 150 целям украинских войск, около 100 из них — в районах сосредоточения живой силы. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.
Кроме того, авиацией нанесены удары по трём пунктам временной дислокации и пяти опорным пунктам ВСУ.
Вдобавок на Торском участке вскрыто перемещение личного состава 81-й аэромобильной бригады и 58-й мотопехотной бригады ВСУ. В результате огневого поражения авиацией и артиллерией противник понёс потери в личном составе.
«Восток»
На Южно-Донецком направлении пресечена попытка ВСУ провести разведку боем, в результате чего уничтожены 12 украинских бойцов, сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев.
Он добавил, что поражены пункт временной дислокации возле н. п. Великая Новосёлка и опорный пункт в районе Пречистовки, в результате чего уничтожены автомобиль и более десяти военнослужащих ВСУ.
Также были сбиты украинские беспилотники «Лелека» и «Валькирия». В рамках контрбатарейной борьбы уничтожены две САУ «Гвоздика» в районе н. п. Анновка.
«На Запорожском направлении вскрыт и уничтожен расчётами самоходных артиллерийских установок «Гвоздика» пункт временной дислокации противника в районе населённого пункта Червоная. Ликвидированы пять боевиков», — уточнил он.
Также противотанковой управляемой ракетой и барражирующим боеприпасом «Ланцет» уничтожены шесть украинских военнослужащих в пункте временной дислокации в районе н. п. Малые Щербаки.
Вдобавок сбиты беспилотный летальный аппарат самолётного типа и пять БПЛА-камикадзе.
Обстрелы Донбасса
С начала суток, 5 мая, украинские военные выпустили уже более 60 снарядов из артиллерии и десять ракет из РСЗО по территории Донецкой Народной Республики. Это следует из данных представительства ДНР в СЦКК.
Зафиксировано 13 обстрелов из ствольной артиллерии калибра 122, 152 и 155 мм и РСЗО. Удары наносились по населённым пунктам Горловка, Владимировка, Донецк, Степное, Красный Партизан, Васильевка, Новобахмутовка и Михайловка.
При этом за минувшие сутки ВСУ обстреляли ДНР 81 раз, применив 456 боеприпасов. В результате украинской агрессии погиб один человек, ещё семеро, в том числе мальчик 2017 года рождения, получили ранения различной степени тяжести.
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