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Рогов: Киев добивается подтопления Запорожской области для захвата АЭС

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Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Киев намеренно добивается подтопления левобережной части Запорожской области с целью создания благоприятных условий для форсирования Днепра и захвата Запорожской АЭС.

«Они используют эту ситуацию как военную составляющую для подготовки форсирования Днепра, в том числе для захвата Запорожской АЭС. Киевский режим намеренно добивается подтопления левобережной части Запорожской области, которая находится ниже правого берега», — цитирует его РИА Новости.

Рогов добавил, что в данный момент в регионе установилась сухая погода, поэтому есть надежда, что уровень воды в водохранилище удастся стабилизировать.

Ранее он заявил, что Запорожская АЭС может оказаться в зоне подтопления в случае прорыва дамбы в районе города Каменка-Днепровская.

Советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа сообщил, что в случае прорыва дамбы Каховского водохранилища в связи с рекордным уровнем воды будет затоплена территория Запорожской АЭС.

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