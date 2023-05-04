«Росэнергоатом»: прорыв дамбы Каховского водохранилища приведёт к затоплению ЗАЭС

В случае прорыва дамбы Каховского водохранилища в связи с рекордным уровнем воды будет затоплена территория Запорожской АЭС. Об этом сообщил советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

«Прорыв этой дамбы представляет собой угрозу и для Энергодара, и для Запорожской АЭС», — приводит ТАСС его слова.

Карчаа подчеркнул, что в таком случае будут затоплены силовые кабельные линии брызгальных бассейнов и насосные установки, что создаст риски для ядерной безопасности.

Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что уровень воды в Каховском водохранилище поднялся до критической отметки.