Рогов: Запорожская АЭС может оказаться в зоне подтопления в случае прорыва дамбы

Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Запорожская АЭС может оказаться в зоне подтопления в случае прорыва дамбы в районе города Каменка-Днепровская.

«В случае прорыва дамбы в зоне подтопления может оказаться и Запорожская АЭС», — цитирует его РИА Новости.

Рогов добавил, что при этом на данный момент ситуация контролируема.

Стабилизировать ситуацию в полной мере позволит прекращение украинской армией обстрелов Каховской ГЭС, что находится ниже по Днепру в Херсонской области, и её ремонт, добавил он.

Ранее советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что в случае прорыва дамбы Каховского водохранилища в связи с рекордным уровнем воды будет затоплена территория Запорожской АЭС.

Он подчеркнул, что в таком случае будут затоплены силовые кабельные линии брызгальных бассейнов и насосные установки, что создаст риски для ядерной безопасности.

28 апреля генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил, что военные действия продолжаются в районе Запорожской АЭС, недалеко от объекта произошёл взрыв мины.