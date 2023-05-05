Рогов: Запорожская АЭС может оказаться в зоне подтопления в случае прорыва дамбы
«В случае прорыва дамбы в зоне подтопления может оказаться и Запорожская АЭС», — цитирует его РИА Новости.
Рогов добавил, что при этом на данный момент ситуация контролируема.
Стабилизировать ситуацию в полной мере позволит прекращение украинской армией обстрелов Каховской ГЭС, что находится ниже по Днепру в Херсонской области, и её ремонт, добавил он.
Ранее советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что в случае прорыва дамбы Каховского водохранилища в связи с рекордным уровнем воды будет затоплена территория Запорожской АЭС.
Он подчеркнул, что в таком случае будут затоплены силовые кабельные линии брызгальных бассейнов и насосные установки, что создаст риски для ядерной безопасности.
28 апреля генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил, что военные действия продолжаются в районе Запорожской АЭС, недалеко от объекта произошёл взрыв мины.