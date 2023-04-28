Глава МАГАТЭ Гросси: вблизи Запорожской АЭС произошёл взрыв мины
Об этом говорится в заявлении генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси.
«Присутствующие на ЗАЭС эксперты МАГАТЭ на этой неделе снова были вынуждены проследовать в укрытия из-за предупреждений о ракетной атаке, вдалеке доносились звуки непрекращающихся обстрелов, поскольку в районе продолжаются военные действия», — сообщается на сайте организации.
Уточняется, что недалеко от ЗАЭС взорвалась одна мина.
Ранее советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа сообщил, что окна в турбинном зале Запорожской АЭС починили после атаки дронов ВСУ, которая произошла 12 апреля.