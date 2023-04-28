Карчаа: на Запорожской АЭС устранили повреждения от атаки дронов ВСУ 12 апреля

Советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа сообщил, что окна в турбинном зале Запорожской АЭС починили после атаки дронов ВСУ, которая произошла 12 апреля.

Об этом пишет ТАСС.

«Окна в турбинном зале починили: закрыли где-то стеклом, где-то ДСП», — отметил он.

Ранее Карчаа заявил, что ротация инспекторов МАГАТЭ на Запорожской АЭС состоится 27 апреля.

По его информации, сопровождать обе группы будет представитель Департамента безопасности ООН Александру Войводяну.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси выразил надежду на создание зоны безопасности вокруг ЗАЭС до конца года.

Соответствующее заявление он сделал перед началом церемонии завоза ядерного топлива на АЭС «Аккую» в Турции.