СЦКК ДНР: ВСУ выпустили по Донецку десять снарядов из РСЗО

ВС Украины нанесли удар по Донецку из РСЗО, выпустив десять снарядов.

Об этом заявили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 04:05 — населённый пункт Максимильновка — город Донецк (Петровский район). Выпущено десять ракет из РСЗО», — сказано в Telegram-канале ведомства.

Ранее в представительстве заявили, что ВС Украины выпустили пять снарядов калибра 152 мм по Владимировке, расположенной примерно в 10 км от Угледара.