СЦКК ДНР: ВСУ выпустили по Владимировке в ДНР пять снарядов калибра 152 мм

ВС Украины выпустили пять снарядов калибра 152 мм по Владимировке, расположенной примерно в 10 км от Угледара.

Об этом заявили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«После 00:00 зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 00:20 — н. п. Катериновка — н. п. Владимировка. Выпущено пять снарядов калибром 152 мм», — сообщает ведомство в Telegram.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что в результате артиллерийского удара ВСУ по Петровскому району Донецка на улице Академика Павлова погиб мужчина 1970 года рождения.